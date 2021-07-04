من هو هاني المديني رئيس المركز الوطني لإدارة الدين الجديد؟

قال المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية على تويتر اليوم السبت، إنه عين هاني المديني "رئيسا تنفيذيا مكلفا".

جاءت هذه الخطوة بعد أن عين صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، الرئيس التنفيذي السابق للمركز فهد السيف رئيسا جديدا للإدارة العامة لتمويل الشركات في ديسمبر/كانون الأول.

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وجمعت السعودية خمسة مليارات دولار في بيع سندات في شريحتين إحداهما لأجل 12 عاما والأخرى 40 عاما في يناير/كانون الثاني. وفي فبراير شباط، جمعت 1.5 مليار يورو أخرى من صفقة بيع سندات على شريحتين.

وبدعم من تعافي أسعار النفط، يبدو أن الوضع المالي للمملكة في سبيله للتحسن بشكل كبير هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تعيين المديني جاء استناداً إلى خبراته الواسعة ومعرفته في المجال المالي والاستثماري وإدارة الخزينة، ليقود دفة المركز نحو تحقيق أهدافه باستدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية والمساهمة في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مـن خـلال وضـع استراتيجيات وخطط سنوية للاقتراض تسهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكـة 2030 فــي تعزيز نمو القطـاع المالي.

ويأتي تكليف هاني المديني ليكون خلفاً لفهد السيف الذي أسهم في إنشاء مكتب إدارة الدين في وزارة المالية عام 2015م، كما أسهم كذلك بنشأة وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين عام 2019م، ليصبح أحد أكثر مراكز إدارة الدين نجاحاً وتطوراً في المنطقة.

وانضم للمركز الوطني لإدارة الدين في سبتمبر 2019 كرئيس لإدارة المحافظ، وكُلف بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في مارس 2021. وتم اختياره ليكون عضوا بمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني، بالإضافة إلى عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.