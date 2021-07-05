ما الذي دعم أداء البنوك السعودية؟

قال عبدالله الحامد رئيس المشورة في GIB Capital، إن البنوك السعودية أعلنت عن توزيعات نصف سنوية سخية تفوق إجمالي ما تم توزيعها في عام 2020 بأكمله، لافتاً إلى أن عام 2020 كان استثنائيا وارتأت فيه البنوك الحفاظ على سيولتها تماشيا مع التوجه العالمي، بالإبقاء على جزء من الأرباح المحققة كدعم لرأسمال البنك لمواجهة أي تطورات غير متوقعة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد السعودي يشهد انتعاشاً مع توزيع اللقاح في الممكلة وانخفاض الإصابات، لافتاً أيضاً إلى ما قدمه البنك المركزي السعودي إلى القطاع البنكي من دعم منذ بدء الجائحة، من خلال ودائع مجانية بنحو 50 مليار ريال، لدعم سيولة المصارف.

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وذكر أن القطاع ينمو بشكل متميز، حيث زادت ربحيته بواقع 57% حتى مايو، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. هذا إلى جانب انخفاض المخصصات وتحسن الإقراض العقاري والتغطية الكبيرة للديون المشكوك فيها.