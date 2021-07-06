هل قيمة سهمي "العالمية القابضة" و"ألفا ظبي" عادلة؟

قال طلال طوقان رئيس الاستثمار في BHM Capital، إن كلا من العالمية القابضة وألفا ظبي تضمان مظلة كبيرة من الشركات جزء منها مدرج، حيث اتخذت العديد من الشركات في سوق أبوظبي خلال الفترة الماضية منحى الاستحواذات والاندماجات، كما تضاعف أصول الشركتين في فترة وجيزة ما يجعل التقييم مختلفاً، حيث يتم النظر إلى نتائج العام الماضي أو الربع الأول من العام الحالي.

وأشار في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن القيمة السوقية للشركتين مجتمعتين تقترب من 500 مليار درهم، بينما قيمة السوق ككل عند 1.3 تريليون درهم، وهي قيمة كبيرة في ظل أحجام الطلب المرتفعة على أسهم الشركتين.

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ولفت إلى أنه سيتم النظر خلال الأرباع القادمة إلى زخم النمو في أرباحهما لتشكيل صورة أكبر فيما يتعلق بالقيمة العادلة.