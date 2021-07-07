تكوين: اكتمال شروط بيع 70% من "ساف" إلى "جوفو" الصينية

أعلنت شركة "تكوين" اكتمال شروط تنفيذ صفقة بيع 70% من شركة ساف Saaf التابعة لها، إلى شركة Jofo الصينية، والتي تضمنت زيادة رأس مال "ساف" من 132 مليون إلى 185 مليون ريال.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال عبد المحسن محمد العثمان، رئيس مجلس إدارة تكوين المتطورة للصناعات إن الصفقة تتعلق بقطاع صناعة الأقمشة غير المنسوجة الذي تمثله "ساف"، فيما يبقى تركيز "تكوين" قائماً على القطاع الثاني المتمثل في صناعة العبوات البلاستيكية.

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ولفت إلى هدف "تكوين" التوسع في صناعة العبوات البلاستيكية بما يتماشي مع رؤية 2030 التي تسعى إلى استغلال المواد الخام الموجودة في المملكة.

وأشار إلى أن الصفقة تهدف إلى الدخول في تحالف مع شركة عالمية مثل "جوفو" التي لها تواجد عالمي من خلال مصانع عديدة في أميركا والصين ودول أخرى، كما يفتح مجالا لتوسع "ساف" عالميا إلى أسواق غير متواجدة فيها حالياً، معتبراً أن الصفقة لا تعد تخارجاً بقدر ما هي اتحاد للتوسع في أسواق مختلفة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة تكوين أن المحصلات النقدية من الصفقة ستسهم في تحسين هامش الربح بعد تقلص العمولات مع تخفيض الديون.

كما أكد على أن الشركة في وضع مالي جيد، بعد إعادة هيكلة الديون، كما أن الصفقة ساهمت في التسديد المبكر لقروض الشركة التي هي في حدود المليار ريال.