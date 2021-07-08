كيف كان أداء بورصة مسقط منذ بداية العام؟

توقع مصطفى سلمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية، استمرار الارتفاعات في بورصة مسقط مع تحسن أسعار النفط التي ارتفعت بـ40% عما هو مخطط له في الميزانية العمانية، إلى جانب دور الضرائب في تحقيق التوازن المالي.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن بورصة مسقط استفادت من الجائحة بشكل إيجابي واستطاعت معظم الشركات تحقيق نتائج أفضل خلال الفترة الماضية، حيث تحسن متوسط أحجام التداول الذي ارتفع من أقل من مليوني ريال عماني إلى 5 ملايين ريال، فيما زاد المؤشر 11% من بداية السنة.