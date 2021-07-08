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هذه خطة التوازن المالي متوسطة المدى لسلطنة عمان

اقتصاد عمان

هذه خطة التوازن المالي متوسطة المدى لسلطنة عمان

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أقرت خطة التوازن المالي متوسطة المدى لسلطنة عمان في 22 أكتوبر 2020، وتمتد حتى 2024، حيث تهدف لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط وإرساء قواعد الاستدامة المالية وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق.

ومن مستهدفاتها خفض عجز الميزانية من 15.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى 1.7% في 2024، والوصول بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 80% في 2024، بدلا من 128% بغياب الخطة.

إلى جانب رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 35% بحلول 2024، وتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 965 مليون دولار لتعزيز النشاط الاقتصادي.

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