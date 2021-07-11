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أرباح "زين السعودية" في النصف الأول تهبط 49% لـ83 مليون ريال

زين السعودية

أرباح "زين السعودية" في النصف الأول تهبط 49% لـ83 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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هوت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" إلى 42 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، مقابل 59 مليون ريال في الربع الثاني من 2020، بانخفاض 28.8%.

ومقارنة مع الربع السابق، ارتفعت الأرباح بنسبة 2.4%، حيث كانت 41 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2021، بلغت أرباح شركة "زين" 83 مليون ريال، مقابل 164 مليون ريال، بانخفاض 49%.

وقالت "زين" إنها سجلت أرباح مبقاة بقيمة 28 مليون ريال لأول مرة منذ التأسيس ويعود ذلك الى صافي الربح المسجل خلال هذا الربع.

كما سجلت صافي ربح قدره 42 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح قدره 59 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الإيرادات بنسبة قدرها 19% بقيمة 102 مليون ريال بسبب أثر عكس المخصصات في الربع الثاني من 2020.

كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ قدره 40 مليون ريال خلال هذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وقد تم استيعاب ذلك جزئيًا من خلال انخفاض تكلفة التمويل بمبلغ 124 مليون ريال سعودي بسبب انخفاض اجمالي الدين، نتيجة لإعادة هيكلة رأس مال الشركة.

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