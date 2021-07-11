بالأرقام.. هذه القطاعات أثرت على نتائج "المراعي" في الربع الثاني

انخفضت أرباح شركة المراعي السعودية الفصلية في الربع الثاني من 2021، إلى 482 مليون ريال، مقابل 643.9 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 25%.

إلا أن أرباح الربع الثاني حققت نموا بنحو 25%، مقارنة بالأرباح المحققة في الربع الأول والتي كانت 385.9 مليون ريال.

مادة اعلانية

وخلال النصف الأول من 2021، حققت المراعي أرباحا 867.9 مليون ريال، مقابل 1.02 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض 15.4%.

وقالت الشركة إن سبب الانخفاض في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني من 2021م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 25.2% بشكل رئيسي إلى عدة أسباب من بينها الإيرادات.

الإيرادات؛ واجهت المراعي تحدي في هذا الربع بسبب تأثير السنة الأساسية، وعمليات الشراء المتعلقة بـ(كوفيد-19)، وتغير معدل ضريبة القيمة المضافة. ونتيجةً لذلك، انخفضت الإيرادات بنسبة 1.9% على أساس سنوي وبشكل رئيسي في قطاع الأغذية والدواجن والمخبوزات. تم التعبير عن تأثير سنة الأساس في قنوات المزج حيث سجلت قناة الخدمات الغذائية أكثر من 50% من الأرباح مدفوعة بافتتاح الفنادق والمطاعم، ولكن قناة البيع بالتجزئة سجلت انخفاضاً برقم مزدوج بسبب عملية شراء واحدة لوحظت في الربع الثاني من سنة 2020م. وقد قوبل هذا الانخفاض بالأداء الممتاز في مصر والأردن والعمليات الزراعية الخارجية.

إجمالي الربح، والذي انخفض 11.7% بمعدل هامش أقل بسبب التعديلات الهيكلية المتعلقة بتخفيض الدعم، وارتفاع تكلفة الأعلاف بسبب الاستيراد بنسبة 100% وبسبب مزيج القنوات السلبية كما هو موضح سابقاً.

وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 1.9 مليون ريال وبمعدل 0.3% متماشيةً مع العام السابق بسبب التحكم القوي في التكاليف.

كما انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 0.1 مليون ريال وبمعدل 0.1%، متماشيةً مع العام السابق بسبب التحكم القوي في التكاليف.

وانخفضت المصروفات الأخرى بمبلغ 11.3 مليون ريال، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الخسائر من بيع قطيع الألبان، والتي كانت في الأوقات الطبيعية.

عكس / (خسائر) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية: سجلت مكاسب بمبلغ 5.6 مليون ريال، بسبب توقعات أفضل لمخاطر الائتمان، مدفوعة بشكل رئيسي إلى الارتداد الحاصل في قناة الخدمات الغذائية.

وانخفضت تكلفة التمويل بـ 27.0 مليون ريال حيث يتم تعويض فوائد انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض مستويات الديون جزئياً من خلال رسملة أقل لتكلفة التمويل على برنامج المشاريع الرأسمالية المؤهلة.

وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 25.2% للفترة الحالية كما يلي:

• قطاع الألبان والعصائر: أدى ارتفاع تكاليف الأعلاف المستوردة، وانخفاض الدعم ومزيج القنوات السلبية إلى انخفاض الأرباح، على الرغم من تحسن أداء عمليات الأردن ومصر.

• قطاع المخبوزات: انخفضت أرباح القطاع بمعدل 9.4% بسبب انخفاض مبيعات العبوات الفردية واستمرار إغلاق المدارس.

• قطاع الدواجن: انخفض صافي ربح القطاع بـ 45.1% بسبب عاملين رئيسيين، الأول هو مكاسب الدعم المتداخلة والمسجلة في العام الماضي، والتي كانت لمرة واحدة. والعامل الثاني هو مزيج القنوات السلبية التي كانت مدفوعةً بمزيد من المبيعات في خدمة الأغذية مقابل قنوات البيع بالتجزئة.

• الأنشطة الأخرى: سجلت خسائر بقيمة (8.7) مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر بقيمة (25.2) مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مع استمرار استقرار العمليات الزراعية الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، تستمر عمليات الخدمات الغذائية التي تديرها شركة المراعي، مصنع الأوائل للأغذية، في الأداء القوي مقارنة بالعام الماضي مدفوعا بتحسن السوق.