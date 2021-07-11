.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس "الوطنية للتعليم" يكشف للعربية أسباب تراجع أرباح الربع الثاني

سوق السعودية

رئيس "الوطنية للتعليم" يكشف للعربية أسباب تراجع أرباح الربع الثاني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم محمد بن خالد الخضير، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن نتائج الشركة في الربع الثاني من 2021، تأثرت بانخفاض الإيرادات، والتي وصلت نسبة تراجعها إلى 18%.

وأضاف "يوجد انخفاض في أعداد الطلاب على مستوى التعليم الأهلي، حيث كان ما يزيد عن مليون طالب العام الماضي وانخفض إلى 830 ألفا العام الحالي".

وأكد الخضير حصول الشركة من برنامج ساند على ما يزيد قليلا عن 5 ملايين ريال.

"لم نستثمر فقط خلال الجائحة والشركة كانت جاهزة للتعامل مع الأزمة قبل وقوعها وركزنا على الاستثمار في رأس المال البشري خلال جائحة كورونا".

وكانت أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم السعودية في الربع الثالث المنتهي في 31 مايو الماضي، قد تراجعت بنسبة 24.5% إلى 9.1 مليون ريال، مقابل 12.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما ارتفعت الأرباح 100%، مقابل تلك الأرباح المحققة في الربع السابق، والتي كانت 4.5 مليون ريال.

اختيار المحررين
إيران.. تآكل إيران.. تآكل "الجمهورية" ومحدودية سلطة الشعب!
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
الأكثر قراءة
السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام
شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟
شاهد ميسي يجفف دموع نيمار بعد هزيمة المنتخب البرازيلي شاهد ميسي يجفف دموع نيمار بعد هزيمة المنتخب البرازيلي
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم
عودة الملياردير برانسون بعد رحلة سياحية ناجحة للفضاء عودة الملياردير برانسون بعد رحلة سياحية ناجحة للفضاء
قبل أن تذهب
مشاركة عربية لافتة هذا العام وزعت على مسابقات المهرجان السينمائي في كان
مشاركة عربية لافتة هذا العام وزعت على مسابقات المهرجان السينمائي في كان
اكتشف المزيد