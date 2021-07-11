رئيس "الوطنية للتعليم" يكشف للعربية أسباب تراجع أرباح الربع الثاني

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم محمد بن خالد الخضير، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن نتائج الشركة في الربع الثاني من 2021، تأثرت بانخفاض الإيرادات، والتي وصلت نسبة تراجعها إلى 18%.

وأضاف "يوجد انخفاض في أعداد الطلاب على مستوى التعليم الأهلي، حيث كان ما يزيد عن مليون طالب العام الماضي وانخفض إلى 830 ألفا العام الحالي".

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وأكد الخضير حصول الشركة من برنامج ساند على ما يزيد قليلا عن 5 ملايين ريال.

"لم نستثمر فقط خلال الجائحة والشركة كانت جاهزة للتعامل مع الأزمة قبل وقوعها وركزنا على الاستثمار في رأس المال البشري خلال جائحة كورونا".

وكانت أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم السعودية في الربع الثالث المنتهي في 31 مايو الماضي، قد تراجعت بنسبة 24.5% إلى 9.1 مليون ريال، مقابل 12.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما ارتفعت الأرباح 100%، مقابل تلك الأرباح المحققة في الربع السابق، والتي كانت 4.5 مليون ريال.