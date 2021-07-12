.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هل يطال ضعف المعنويات في الأسواق العالمية أسواق المنطقة؟

أسواق الخليج

هل يطال ضعف المعنويات في الأسواق العالمية أسواق المنطقة؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، إن تراجع شهية المخاطرة وعمليات جني الأرباح في الأسواق العالمية طالت أسواق المنطقة لجهة تداولات الأفراد، لكن سيولة الأسواق المحلية ما زالت قوية وواضحة ولم تتأثر بإعادة التسعير على مستوى المستثمرين المؤسساتيين.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن دخول أسواق المنطقة مؤشر "إم إس سي آي" يعني أنها أصبحت جزءا من الأسواق العالمية، وتخضع بالتالي لعمليات إعادة التسعير وفق توقعات رفع الفائدة.

اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري بعد وفاة شقيقه غرقا.. نجوم الفن يدعمون رامي صبري
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
الأكثر قراءة
حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية "الفتنة"
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي
السعودية تختتم بطولة رفع الأثقال للسيدات السعودية تختتم بطولة رفع الأثقال للسيدات
قبل أن تذهب
مهرجان كان.. أفلام مثيرة للجدل في الأسبوع الأول
مهرجان كان.. أفلام مثيرة للجدل في الأسبوع الأول
اكتشف المزيد