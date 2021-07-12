هل يطال ضعف المعنويات في الأسواق العالمية أسواق المنطقة؟

قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، إن تراجع شهية المخاطرة وعمليات جني الأرباح في الأسواق العالمية طالت أسواق المنطقة لجهة تداولات الأفراد، لكن سيولة الأسواق المحلية ما زالت قوية وواضحة ولم تتأثر بإعادة التسعير على مستوى المستثمرين المؤسساتيين.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن دخول أسواق المنطقة مؤشر "إم إس سي آي" يعني أنها أصبحت جزءا من الأسواق العالمية، وتخضع بالتالي لعمليات إعادة التسعير وفق توقعات رفع الفائدة.