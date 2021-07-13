ما أسباب اختراق سوق أبوظبي مستويات قياسية؟

قال وسيم جمعة رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، إن الارتفاع الذي شهدته سوق أبوظبي حيث اخترقت أمس حاجز 7000 نقطة للمرة الأولى كما بلغ رأس المال السوقي التريليوني درهم، هي نتاج تطور كبير في التشريعات بدأ في 2020 وشمل رفع حصة الإدراج إلى 70% وزيادة ملكية الأجانب إلى جانب ثبات الاقتصاد، ما هيأ السوق للاستفادة من السيولة المتوفرة بكثرة من خلال الاكتتابات بعد أن توقف قطار الاكتتابات في أسواق الإمارات عام 2017 مع إعمار للتطوير وأدنوك للتوزيع.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن السوق بدأت تخرج من إطار القطاعات التقليدية أي البنوك وشركات العقار إلى قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة والتأمين، ما يزيد من عمق السوق ويشكل عامل جذب للمستثمرين.