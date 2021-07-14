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عوامل تخلق الزخم على سهم "الياه سات" في أول يوم تداول له

سوق أبوظبي

عوامل تخلق الزخم على سهم "الياه سات" في أول يوم تداول له

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العربية.نت

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قال مروان شراب رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في الرمز كابيتال، إن سهم "الياه سات" شهد إقبالا قويا من قبل المستثمرين المؤسساتيين حيث شهدنا تغطية الاكتتاب بـ6 أضعاف، معتبراً أن الأسعار المعلنة تتوافق مع مستوى التغطية الذي يعطي عائدا قويا بالمقارنة مع معظم الأسهم القيادية في السوق.

وأشار أيضاً في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إلى أن مكررات الربحية تعتبر إيجابية عند حوالي 2، ما يوفر جاذبية مقارنة بالأسهم القيادية مع عائد على التوزيعات يتعدى 5%.

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