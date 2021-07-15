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أبرز ما جاء في تقرير "ساما" السنوي لعام 2020

اقتصاد السعودية

أبرز ما جاء في تقرير "ساما" السنوي لعام 2020

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دبي - العربية.نت

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أكد تقرير المركزي السعودي "ساما" السنوي لعام 2020، انكماش الاقتصاد السعودي 4.1% في 2020، مع تراجع القطاع النفطي 6.7% نتيجة خفض إنتاج النفط وفق اتفاقية أوبك+.

وبلغ المتوسط اليومي لإنتاج المملكة من النفط العام الماضي 9.2 مليون برميل يوميا، مقابل 9.8 مليون برميل يوميا في 2019.

ووصل متوسط الأسعار لبرميل النفط العربي الخفيف إلى 41.9 دولار مقابل 65 دولارا في 2019.

كما انكمش القطاع غير النفطي بواقع 2.3% بسبب تطبيق التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وبلغ معدل التضخم السنوي 3.4%، فيما نما عرض النقود في الاقتصاد السعودي 8.3% إلى 2.15 تريليون ريال.

ووصل إجمالي أصول البنك المركزي السعودي إلى 1.8 تريليون ريال، مع ارتفاع إجمالي موجودات المصارف 13.2% إلى 2.98 تريليون ريال، وارتفاع إجمالي الودائع المصرفية 8.2% إلى 1.9 تريليون ريال.

أما نسبة كفاية رأس المال لدى المصارف بنهاية 2020 فبلغت 20.3% مقابل 19.4% في 2019، فيما كانت نسبة تغطية السيولة لدى المصارف عند 200.6%.

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