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سهم "الياه سات" يتراجع دون سعر الطرح العام الأولي

سوق أبوظبي

سهم "الياه سات" يتراجع دون سعر الطرح العام الأولي

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العربية.نت

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قال مصطفى الشيتي، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس الإمارات، إن الأيام الأولى التي تلي طرح سهم في البورصة ليست مقياساً يمكن النظر إليه، لناحية نجاح السهم، مشيراً إلى أن أهمية طرح سهم "الياه سات" في سوق أبوظبي تعود إلى أنه يأتي ضمن خطة التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات بدخول قطاع جديد للسوق.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن اكتتاب مستثمرين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية ومحلية في سهم "الياه سات"، يدل على الثقة في سوق أبوظبي ويصب في إطار نجاح الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها السوق.

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