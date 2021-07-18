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رويترز: توصل أوبك+ لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج

أوبك بلس

رويترز: توصل أوبك+ لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج

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دبي - العربية.نت

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تعقد أبرز الدول المنتجة للنفط التي تؤيد زيادة الإنتاج اجتماعا، الأحد، وفق ما أعلنت منظمة أوبك بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية يوليو.

وقال مصدر في أوبك+ إن كبار المنتجين في المجموعة توصلوا لاتفاق مبدئي لزيادة تدريجية للإنتاج حتى ديسمبر وتمديد الاتفاق حتى نهاية 2022.

ويعقد اجتماع تحالف "أوبك بلس"، وأبرز أعضائه السعودية وروسيا اليوم الأحد في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش عبر تقنية الفيديو، وفق ما أوردت أمانة أوبك في بيان. وينتظر من الاجتماع اتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.

يأتي هذا التطور بعد توارد الأنباء عن توصل الإمارات إلى حل وسط الأسبوع الماضي بشأن رفع المستوى المرجعي لإنتاجها، في خطوة من شأنها أن تمهد السبيل أمام اتفاق بين دول أوبك بلس الثلاث وعشرين.

كان تحالف أوبك بلس قد ألغى اجتماعه الشهري في الخامس من يوليو الجاري، فيما كان مطروحاً زيادة الإنتاج تدريجياً بواقع 400 ألف برميل يومياً كل شهر، بين أغسطس وديسمبر، بالإضافة إلى تمديد اتفاق التخفيضات حتى نهاية 2022.

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