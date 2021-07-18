"الجرافات الوطنية" تتحول للربحية بـ204 ملايين درهم في الربع الثاني

سجلت شركة الجرافات الوطنية أرباحاً بقيمة 204 ملايين درهم في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بخسائر بنحو 99 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

يأتي التحول إلى الربحية بعد إتمام عملية الدمج العكسي بين الجرافات وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية/ في فبراير الماضي والتي أصبحت الشركة القابضة ADQ تملك بموجبها نحو 70 %، من أسهم الجرافات.

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وقامت ADQ في مايو الماضي بتحويل ما نسبته 44%، من أسهم الجرافات إلى شركات في مجموعة ألفا ظبي القابصة/ وهي مجموعة تابعة لـADQ أُدرجت في سوق أبوظبي مؤخراً.

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