S&P تخفض تصنيف الكويت الائتماني مع نظرة سلبية

خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" S&P للتصنيفات الائتمانية تصنيف الكويت إلى (+‭‭A‬‬) بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة، ولأن النظرة المستقبلية ما زالت سلبية.

وذكرت الوكالة في تقرير نقلت "رويترز" مقتطفات منه السبت، أن "الحكومة الكويتية لم تسن بعد استراتيجية شاملة لتعزيز المصدر الرئيسي لتمويل عجز الميزانية، صندوق الاحتياطي العام الذي يتعرض للاستنزاف".

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ولم تزل وكالة S&P "تتوقع أن تتبنى السلطات الكويتية قانونا للدين، أو تتغلب على المعارضة البرلمانية وتنال القدرة على طرق بدائل أخرى للتمويل".