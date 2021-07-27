لماذا خالفت أرباح "دو" التوقعات؟

قال علي العدو رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، إن نتائج شركة "دو" الإماراتية أتت في المجمل أقل من التوقعات لعدة عوامل، أهمها تقلص هوامش الأرباح وضغوط الاستثمارات المخصصة لتقنية الجيل الخامس.

وأظهرت البيانات نمو أرباح الشركة في الربع الثاني بنسبة 11.4% على أساس سنوي إلى 239.84 مليون درهم، مقابل 215.29 مليون درهم بالربع الثاني من 2020.

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وأرجعت الشركة ارتفاع أرباح الفصل الثاني إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى 2.854 مليار درهم، مقابل 2.668 مليار درهم بالربع المماثل من العام الماضي.