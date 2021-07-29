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الشركات العالمية تعلن نتائجها تباعاً

الأسواق العالمية

الشركات العالمية تعلن نتائجها تباعاً

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العربية.نت

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حققت فورد أرباحاً بـ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني قبل الفوائد والضرائب، أما فولسفاغن فرفعت توقعاتها للعائد على المبيعات إلى ما بين 6% و7.5%، محذرة من تفاقم نقص إمدادات الرقائق في النصف الثاني من العام.

وتراجعت أرباح Credit Suisse الفصلية إلى 278 مليون دولار، إذ سجل مخصصات بـ 653 مليون دولار بعد إفلاس المكتب العائلي لـ Bill Hwang.

أما إيرباص فأعلنت أن الطلبيات على طائراتها ترتد أسرع من المتوقع، وتتوقع وصولها إلى 600 طائرة هذا العام، وقد رفعت توقعاتها للإيرادات التشغيلية للعام من 2 إلى 4 مليارات يورو.

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