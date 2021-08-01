قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك إن إنتاج النفط الروسي سيصل إلى 10.5 مليون برميل يوميا في مايو 2022.

وأضاف أن روسيا تملك القدرة على الوصول بإنتاج النفط إلى 11.5 مليون برميل يوميا من مايو 2022.

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يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة رويترز أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع إلى 610 آلاف برميل يوميا في يوليو مقارنة مع الشهر الأسبق إلى 26.72 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن نسبة التزام أوبك بتعهدات خفض الإنتاج تراجعت إلى 115% في يوليو من 118% معدلة في يونيو، مشيرة إلى أن زيادة إنتاج نفط أوبك في يوليو قادتها السعودية والإمارات.

وأوضحت أن إنتاج نفط أوبك في يوليو الأعلى في 15 شهرا مع تعافي الطلب.