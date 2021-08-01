.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إنتاج النفط الروسي سيصل إلى 10.5 مليون برميل يوميا في مايو 2022

النفط

إنتاج النفط الروسي سيصل إلى 10.5 مليون برميل يوميا في مايو 2022

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك إن إنتاج النفط الروسي سيصل إلى 10.5 مليون برميل يوميا في مايو 2022.

وأضاف أن روسيا تملك القدرة على الوصول بإنتاج النفط إلى 11.5 مليون برميل يوميا من مايو 2022.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه وكالة رويترز أن إنتاج أوبك النفطي ارتفع إلى 610 آلاف برميل يوميا في يوليو مقارنة مع الشهر الأسبق إلى 26.72 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن نسبة التزام أوبك بتعهدات خفض الإنتاج تراجعت إلى 115% في يوليو من 118% معدلة في يونيو، مشيرة إلى أن زيادة إنتاج نفط أوبك في يوليو قادتها السعودية والإمارات.

وأوضحت أن إنتاج نفط أوبك في يوليو الأعلى في 15 شهرا مع تعافي الطلب.

اختيار المحررين
بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح "أغنية" جديدة
عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا
الأكثر قراءة
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط
10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان 10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت
بعضها خطر.. آثار جانبية لا نعرفها عن خل التفاح بعضها خطر.. آثار جانبية لا نعرفها عن خل التفاح
نهاية مأساوية.. نهاية مأساوية.. "يوتيوبر" شهير يلقى حتفه خلال تصوير فيديو
قبل أن تذهب
متغيرات جديدة من كورونا في الطريق.. واللقاحات لن تجدي معها
متغيرات جديدة من كورونا في الطريق.. واللقاحات لن تجدي معها
اكتشف المزيد