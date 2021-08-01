.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لهذه الأسباب قفزت أرباح البنوك السعودية بالربع الثاني

بنوك السعودية

لهذه الأسباب قفزت أرباح البنوك السعودية بالربع الثاني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، إن نتائج أعمال البنوك جاءت نتاج الدعم الحكومي خلال فترة الجائحة، مشيرا إلى أنه لولا الدعم الحكومي لكانت البنوك تكبدت 10 مليارات ريال تقريبا وفقا لتصريحات البنك المركزي السعودي.

وأوضح أن نتائج أعمال البنوك جاءت بسبب قفزة ملحوظة وملموسة خاصة في التمويل العقاري والدعم السكني وأيضا المقترضين من الأفراد.

وأشار إلى أن القطاع البنكي ينقسم إلي البنوك التي تعتمد على تمويل الأفراد مثل مصرف الراجحي، وبها قفزة في محفظة الإقراض، والبنوك التي تعتمد على إقراض الشركات ومنتجات الخزينة، والتي جاءت نتائجها أقل.

اختيار المحررين
بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح بمشاركة شقيقه الراحل.. رامي صبري يطرح "أغنية" جديدة
عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا
الأكثر قراءة
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط السعودية.. التعليم حضورياً للمرحلتين المتوسطة والثانوية بشرط
10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان 10 آلاف جنيه.. تغريم عمرو أديب بتهمة قذف محمد رمضان
اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت اشتباكات بين العشائر وحزب الله توقع 6 قتلى جنوب بيروت
بعضها خطر.. آثار جانبية لا نعرفها عن خل التفاح بعضها خطر.. آثار جانبية لا نعرفها عن خل التفاح
نهاية مأساوية.. نهاية مأساوية.. "يوتيوبر" شهير يلقى حتفه خلال تصوير فيديو
قبل أن تذهب
متغيرات جديدة من كورونا في الطريق.. واللقاحات لن تجدي معها
متغيرات جديدة من كورونا في الطريق.. واللقاحات لن تجدي معها
اكتشف المزيد