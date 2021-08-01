لهذه الأسباب قفزت أرباح البنوك السعودية بالربع الثاني

قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، إن نتائج أعمال البنوك جاءت نتاج الدعم الحكومي خلال فترة الجائحة، مشيرا إلى أنه لولا الدعم الحكومي لكانت البنوك تكبدت 10 مليارات ريال تقريبا وفقا لتصريحات البنك المركزي السعودي.

وأوضح أن نتائج أعمال البنوك جاءت بسبب قفزة ملحوظة وملموسة خاصة في التمويل العقاري والدعم السكني وأيضا المقترضين من الأفراد.

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وأشار إلى أن القطاع البنكي ينقسم إلي البنوك التي تعتمد على تمويل الأفراد مثل مصرف الراجحي، وبها قفزة في محفظة الإقراض، والبنوك التي تعتمد على إقراض الشركات ومنتجات الخزينة، والتي جاءت نتائجها أقل.