ترقب قرارات الفيدرالي بعد مكاسب الدولار الأخيرة

اقترب الدولار من أقل مستوى في شهر اليوم الاثنين، مع بداية أسبوع حافل تصدر خلاله بيانات الوظائف الأميركية وقرار للبنك المركزي الأسترالي.

وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح دانيال تقي الدين كبير محللي الأسواق في fxprimus، أن التدفقات على الدولار بسبب التعافي السريع للاقتصاد الأميركي وبصفته ملاذا آمنا، ساهم في دعم العملة الأميركية، غير أن تصريحات الفيدرالي التي خالفت التوقعات بربط خفض شراء الأصول بالوظائف الأميركية، أي الإشارة إلى استمرار التيسير النقدي، دفعت الدولار لتغيير المسار.

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وتترقب الأسواق ندوة جاكسون هول أو اجتماع سبتمبر للحصول على التزام أوضح من قبل الفيدرالي بإطار زمني لتقليص برنامج شراء الأصول.