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نمو محافظ الإقراض ميز نتائج البنوك السعودية في الربع الثاني

بنوك السعودية

نمو محافظ الإقراض ميز نتائج البنوك السعودية في الربع الثاني

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العربية.نت

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قال وسيم جمعة، مدير الاستثمارات في كابيتال للاستثمارات، إن الحزم التحفيزية التي اعتمدتها السعودية والتي كانت ضمن الأكبر عالميا بنحو 9% من الناتج المحلي للمملكة، ساهمت في رفد الاقتصاد عبر تقديم خط تمويل بـ50 مليار ريال ودفع مستحقات القطاع الخاص بشكل مبكر والإعفاءات من الرسوم.

وأشار في مقابلة مع "العربية"، إلى أن هذا السياق أدى إلى نمو في الودائع لدى البنوك السعودية وما رافقه من نمو في الإقراض خاصة قروض التجزئة غير العقارية وقروض الشركات، مضيفاً أن البنوك السعودية التي أعلنت نتائج أعمالها أظهرت ثباتاً في هوامش الربحية رغم عدم رفع السايبور.

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