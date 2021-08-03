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الترقب يتحكم بالمعنويات في الأسواق العالمية

الأسواق العالمية

الترقب يتحكم بالمعنويات في الأسواق العالمية

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العربية.نت

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قال مجد دوله مدير استثمارات الأسهم في أبوظبي الأول، إن إعادة تسعير المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي تلقي بظلالها على الأسواق المالية، رغم نتائج الأعمال القوية لشركات النفط والبنوك التي أعطت دعماً للأسواق الأوروبية والآسيوية، لكن الأسواق الأميركية ما زالت تعاني في تحديد الاتجاه وسط التذبذبات.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن الدولار وفق نظرة متوسطة الأجل، قد يتلقى دعماً من أرقام الوظائف الأميركية إذا فاقت التوقعات، كمؤشر على قرب رفع الفائدة مع تعافي الاقتصاد وسوق العمل.

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