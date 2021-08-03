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كيف تنعكس التسوية على الوضع المالي لشركة "ملاك"؟

سوق دبي

كيف تنعكس التسوية على الوضع المالي لشركة "ملاك"؟

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العربية.نت

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قال طلال طوقان، رئيس الاستثمار في BHM Capital، إن التحدي أمام شركة "أملاك" كبير، خاصة أن تفاصيل التسوية التي أعلن عنها تشير إلى أن الجزء الأكبر غير نقدي.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن التحدي يكمن في توفير السيولة النقدية والقدرة على الحفاظ على حقوق المساهمين في ظل التنافس الشديد في القطاع المصرفي، وانكشاف الشركة على بعض الأصول في مصر والإمارات.

ولفت إلى أن أخبار التسوية انعكست إيجاباً، لكن مجتمع التداول غير راض عن التفاصيل بشكل كامل.

وأشار أيضاً إلى أن الوضع الاقتصادي مهيأ لتتمكن الشركات من إنجاح عمليات إعادة الهيكلة، في ظل مرحلة مبكرة من التعافي الاقتصادي.

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