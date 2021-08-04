.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هل يعدل المركزي البريطاني أسعار الفائدة في اجتماعه غداً؟

اقتصاد بريطانيا

هل يعدل المركزي البريطاني أسعار الفائدة في اجتماعه غداً؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رائد الخضر رئيس قسم التداولات في Equiti Group، إنه من المستبعد أن يعدل البنك المركزي البريطاني سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة وشراء الأصول خلال اجتماعه يوم غد الخميس.

ويجتمع غدا البنك المركزي البريطاني لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد في المملكة المتحدة وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون أي تغيير مع الإعلان عن التوقعات الاقتصادية الجديدة.

وزادت مؤخرا احتمالات قرب قيام البنك بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، في ظل توقعات تحقيق الاقتصاد البريطاني نموا واسعا خلال هذا العام، بفضل نجاح الحكومة البريطانية في احتواء عدوى فيروس كورونا بفضل حملات التطعيم الهائلة، والإعلان عن تخفيف معظم القيود المرتبطة بالعزل الصحي والإغلاق.

اختيار المحررين
ضحايا في غيبوبة منذ سنة.. مأساة انفجار بيروت لا تنتهي ضحايا في غيبوبة منذ سنة.. مأساة انفجار بيروت لا تنتهي
انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ"دلتا" يفاجئ الجميع
الأكثر قراءة
قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم قصر العمل بهذه المهن على السعوديين اعتباراً من اليوم
شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا
واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها واتساب تطرح رسميًا ميزة طال انتظارها
لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر لا تبدأ يومك بهذه المشروبات والأغذية أبداً.. خبيرة تحذر
مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب
كدمة وضمادة.. رأس زعيم كوريا الشمالية يثير الحيرة! كدمة وضمادة.. رأس زعيم كوريا الشمالية يثير الحيرة!
قبل أن تذهب
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
تقرير للكونغوس: كورونا صنع في ووهان
اكتشف المزيد