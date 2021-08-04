هل يعدل المركزي البريطاني أسعار الفائدة في اجتماعه غداً؟

قال رائد الخضر رئيس قسم التداولات في Equiti Group، إنه من المستبعد أن يعدل البنك المركزي البريطاني سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة وشراء الأصول خلال اجتماعه يوم غد الخميس.

ويجتمع غدا البنك المركزي البريطاني لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد في المملكة المتحدة وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون أي تغيير مع الإعلان عن التوقعات الاقتصادية الجديدة.

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وزادت مؤخرا احتمالات قرب قيام البنك بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، في ظل توقعات تحقيق الاقتصاد البريطاني نموا واسعا خلال هذا العام، بفضل نجاح الحكومة البريطانية في احتواء عدوى فيروس كورونا بفضل حملات التطعيم الهائلة، والإعلان عن تخفيف معظم القيود المرتبطة بالعزل الصحي والإغلاق.