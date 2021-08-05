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الدولار يرتفع.. ودعم مرتقب من بيانات الوظائف

اقتصاد أميركا

الدولار يرتفع.. ودعم مرتقب من بيانات الوظائف

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دبي - العربية.نت

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قال محمد المريري المدير الإقليمي للمنطقة العربية اوربكس إن مؤشر أسعار الدولار وجد دعما من إمكانية بدء تقليص برنامج السندات الخاص بالفيدرالي الأميركي مع نهاية العام الجاري، والبدء بتحريك سعر الفائدة بنهاية 2022 أو بداية 2023.

وأشار إلى أنه السوق يترقب حاليا بيانات التوظيف الأميركية وسط توقعات بإضافة 880 ألف وظيفة مع تراجع معدلات البطالة من 5.7 إلى 5.4%.

وأوضح أن تلك البيانات ستعطي دفعة للأسواق في ظل تأكيد الفيدرالي في أكثر من مرة أن تغيير سياسته النقدية مرتبطة بتحسن أسواق العمل في الولايات المتحدة.

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