أرامكو.. نمو الأرباح رغم الإلتزام بسياسة أوبك بلس

قال عبد الله الحامد رئيس المشورة GIB Capital، إنه بالرغم من التزام السعودية بتخفيض الإنتاج مع منظمة أوبك وحلفائها (أوبك بلس)، إلا أن هذا لم يمنع أرامكو من الاستفادة مما يحدث في السوق مع زيادة الطلب على النفط.

وأضاف في حديثه للعربية أن أرامكو التزمت بتوزيعات مجزية لجميع حملة الأسهم ولم تفرق بين أية من المساهمين في أي ظروف، وهي ملتزمة بتلك التوزيعات إلى عام 2025.

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وأوضح أن تسعير السهم في السوق جيد إذا ما تم مقارنته مع باقي الشركات العالمية في نفس المجال، ويتداول بمكررات ربحية جيدة.

وأشار إلى أن الأمر الإيجابي لحملة الأسهم هو الإنفاق الرأسمالي، فالشركة ملتزمة بتوزيع 131 مليار ريال إنفاق رأسمالي خلال 2021، أنفقت منها في الربع الثاني 28 مليار ريال، والربع الأول 31 مليار ريال، وهذا الإنفاق سينعكس بشكل إيجابي على حملة الأسهم السنوات المقبلة.