هل يحافظ سهم "العالمية القابضة" على نفس الزخم؟

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، إن الأرقام التي أعلنت عنها شركة العالمية القابضة في النصف الثاني قوية جداً، وتشير إلى أن النمو ليس تدريجياً أو مرتبطاً بقطاع معين.

ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أن عمليات الاستحواذ الاستراتيجية الكثيرة وإعادة التنظيم المالي لبعض الشركات التابعة دعم سهم "العالمية القابضة"، مضيفاً أن الاستحواذات تمنع المحللين من وضع توقع حقيقي لسعر السهم.

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وسجلت الشركة متعددة القطاعات نموًا في الإيرادات بنسبة 304% لتصل إلى 9.93 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين نما صافي الربح بنسبة 436% إلى 4.36 مليار درهم، مدفوعًا بشكل أساسي بالاستحواذ الاستراتيجي على الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة من خلال مجموعات الأعمال.