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نتائج إعمار أفضل من التوقعات.. كيف يستجيب السهم؟

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سوق دبي

نتائج إعمار أفضل من التوقعات.. كيف يستجيب السهم؟

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية بنسبة 17% لتصل إلى 903 ملايين درهم، لكنها جاءت أفضل من توقعات المحللين عند 820 مليون درهم.

وسجلت الشركة قفزة في الإيرادات الفصلية بنسبة 125% لتصل إلى 6.5 مليار درهم، على خلفية تسجيل مبيعات قياسية في الربع الثاني من العام.

من جهة أخرى، قفزت الأرباح الفصلية لشركة إعمار للتطوير بنسبة 90% لتصل إلى 730 مليون درهم.
سجلت إعمار مولز إيرادات للنصف الأول من العام 2021 بلغت 2.048 مليار درهم (558 مليون دولار) بزيادة قدرها 23% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

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