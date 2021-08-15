داماك.. قفزة في المصروفات وانخفاض في الخسائر

قال وليد الخطيب مدير شريك في جلوبال للأسهم والسندات، إن المصاريف الثابتة قد تكون العامل المؤثر في نتائج أعمال الشركة.

وأضاف في حديثه للعربية أن تراجع إيرادات الشركة تأتي بسبب استمرار تداعيات كورونا وضعف الإقبال على العقارات الفترة الماضية، وبالتالي تراجع الإيرادات في داماك ناتج عن ضعف الإقبال على العقارات وقد يكون سبب منه تراجع معدلات إنجاز المشاريع.

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وذكر أن المصاريف نسبيا تبقى مرتفعة بسبب التركيز على التسويق والمبيعات، ومصاريف التمويل والإدارية، مشيرا إلى أن تلك المصاريف من الصعب الاستغناء عنها، وقد تكون الشركة بحاجة إليها.