ما الأسباب وراء صفقة "أجيليتي" و DSV؟

في مقابلة مع "العربية"، قال طارق سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي، إن الصفقة ذات قيمة مضافة عالية للمساهمين الحاليين، إذ نتجت عنها أصول جديدة قيمتها 5 مليارات دولار.

وكانت أجيليتي، الشركة المتخصصة في استثمارات وابتكارات وخدمات سلاسل الإمداد، أعلنت أنه من المتوقع إتمام صفقة بيع نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة (GIL) التابع لها إلى شركة دي.إس.في بانالبينا أ.إس DSV Panalpina A/S، اليوم الاثنين.

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وبرر طارق سلطان الصفقة بأن دي إس في تعد أكبر وأكثر ربحية من قطاع أجيليتي اللوجستي، وأشار إلى أنه في القطاع حجم الإيرادات هو الذي يحدد ربحية السهم والقوة الشرائية مع وكلاء الشحن، وبعد دراسة معمقة "وصلنا إلى أنه من الممكن تحسين الربحية بالمشاركة مع دي إس في التي تحقق تدفقات مالية بـ50% عن كل دولار من الإيرادات، في المقابل كنا نحقق 12% فقط، أما حجمها فعند 22 مليار دولار بينما كان حجم قطاعنا 5 مليارات دولار".