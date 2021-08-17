بيانات وظائف أغسطس.. هل تفتح الباب أمام تغيير سياسة الفيدرالي؟

اعتبر رامي أبو زيد مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets، أنه من المبكر أن يتحدث رئيس الفيدرالي جيروم باول في كلمته المرتقبة اليوم الثلاثاء، بشكل مبكر أو أن يعطي إشارات للأسواق حول السياسة النقدية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن غالبية أعضاء الفيدرالي الذين صرحوا بشأن تخفيض برنامج شراء الأصول، استندوا إلى تحسن سوق العمل، في انتظار تقرير أغسطس، الذي إن أتت بياناته بنفس قوة البيانات السابقة، سيدعم ذلك التوجه ويفتح النقاش خلال مؤتمر جاكسون هول المنتظر هذا الشهر.