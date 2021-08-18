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أنشطة الترفيه المحلي تعزز قطاع السياحة في السعودية

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اقتصاد السعودية

أنشطة الترفيه المحلي تعزز قطاع السياحة في السعودية

العربية.نت

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قال عبدالله الحامد، رئيس المشورة في GIB Capital، إن هناك تفاؤلاً كبيراً حيال أداء الاقتصاد السعودي مع توسيع عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن بداية موسم السياحة وعودة الدراسة ورفع الطاقة الاستيعابية للحجاج شهرياً إلى مليوني حاج وبدء استقبال حجاج الخارج، كلها أنشطة سنرى تأثيرها على السوق في الفترة القادمة خاصة قطاع السياحة الداخلية.

وأشار إلى أن "موسم الرياض" الفعالية التي ستنطلق قريباً، من المتوقع أن يخلق ما يقارب 30 ألف وظيفة دائمة و70 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وهي أرقام جيدة لها تأثيرها على الإنفاق الاستهلاكي المحلي.

وقال أيضاً إن جزءاً كبيراً من شركات التجزئة، وتلك التي لها علاقة بقطاع الترفيه والضيافة ستستفيد من الحراك الاقتصادي، إلى جانب شركات الخدمات واللوجستيات والمقاولات.

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