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الفيدرالي يترك الأسواق في حيرة.. توقعات بموجة تصحيح حادة

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الأسواق العالمية

الفيدرالي يترك الأسواق في حيرة.. توقعات بموجة تصحيح حادة

العربية.نت

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قال رائد الخضر، رئيس قسم التداولات في Equiti Group، إن الأسواق العالمية تشهد سلوكاً حاداً لدى المستثمرين، حيث تتم عمليات النزوح والعودة للمخاطر بشكل سريع وسط سرعة في اتخاذ القراراتـ، متوقعاً حدوث عملية تصحيح حاد في الأسواق الأميركية.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن نتائج محضر الفيدرالي التي أعلن عنها أمس الأربعاء، تؤشر إلى انقلاب كامل في السياسة إذا تم إقرار تقليص برنامج شراء السندات الضخم.

لكنه لفت إلى وجود تضارب داخل الفيدرالي بين تصريحات رئيسه جيروم باول ونتائج محضر اجتماعه، ما خلف عدم يقين أثر على قرارات المستثمرين.

كما اعتبر أن قوة الدولار ستؤثر سلباً على قوة التعافي ما بعد الجائحة، لذا يجب أن تكون عملية تشديد السياسة النقدية حذرة.

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