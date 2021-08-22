لماذا تراجعت مبيعات الأونلاين لـ "فواز الحكير"؟

قال مروان مكرزل، الرئيس التنفيذي لشركة فواز الحكير وشركاه، إن الشركة عادت إلى مستويات عام 2019، مشيرا إلى أن مبيعات الأونلاين تراجعت بعد زيادة مبيعات المحالات.

وأضاف في حديثه للعربية أن الشركة اتخذت قرارات مهمة وجريئة، من أهمها أن تكون كل المحلات تجارية والدول التي تعمل بها الشركة والتي ستبقي عليها، مدرة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

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وتابع: "نخرج من المحلات والدول التي لا تساعد على الربحية وهذا ما فعلناه آخر 12 شهرا".

وعن سبب تراجع أرباح الشركة عبر الإنترنت، قال مكرزل إن الشركة لديها الآن أكثر من 1500 محل تجاري في أرجاء المملكة، والمبيعات بهذه الفروع ارتفعت، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات الأونلاين، مقارنة بالأشهر التي كانت مغلقة فيها محالات الشركة بسبب الإغلاق أثناء فترة كورونا.