هل ينعكس تذبذب الأسواق العالمية على أسواق المنطقة؟

قال علي تقي رئيس قسم الأسهم في رسملة للاستثمار إن رفع دعم الحكومة الأميركية عن الأسواق كان معروفا ومتوقعا.

وأشار إلى أن تذبذب الأسواق الأميركية بسبب قرب تقليص مشتريات الأصول من قبل الفيدرالي الأميركي سيكون أكثر مما حدث الأسبوع الماضي.

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وذكر أن هذا التراجع قد يكون فرصة لاقتناء بعض الأسهم.

وفيما يتعلق بأسهم المنطقة، قال إن الأسهم في الأسواق الخليجية لها خصوصية وعوامل أخرى تؤثر عليها مثل سعر البترول، بجانب تحسن المؤشرات الكلية مثل تقليص عجز الميزانية، بجانب المشاريع التنموية التي جرى الإعلان عنها والتي ستشهد مشاركة كبيرة من قبل القطاع الخاص.