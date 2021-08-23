أسواق الأسهم تستعيد الشهية بعد زوال شبح تقليص الدعم

قال وائل مكارم، كبير استراتيجيي الأسواق في Exness، إن التطورات التي فرضها انتشار متحور دلتا قد تحدث بعض التغييرات في قرارات الفيدرالي، ما خفف من التوقعات بأن رئيس المركزي الأميركي جيروم باول سيتحدث عن تقليص مشتريات الأصول خلال مؤتمر جاكسون هول.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، أن تحسن الشهية للمخاطرة ارتداد واضح بناء على هذه التوقعات، مضيفاً أن الأرقام السلبية وتطورات الفيروس تعطي مؤشراً على أن الحكومات لن تتخلى عن سياسات دعم الاقتصاد مما يزيد التدفقات لأسواق الأسهم التي تتأثر إيجاباً بتمديد برنامج شراء الأصول.