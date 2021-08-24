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حصول لقاح فايزر على الموافقة الكاملة ينعش الأسواق العالمية

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الأسواق العالمية

حصول لقاح فايزر على الموافقة الكاملة ينعش الأسواق العالمية

العربية.نت

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تفاؤل حذر في الأسواق العالمية، اليوم الثلاثاء، وسط زخم على أسهم التكنولوجيا في الصين وارتفاعات إيجابية في أوروبا للجلسة الثانية على التوالي.

وقد تلقت الأسواق دعماً من صدور الموافقة الكاملة على لقاح فايزر، مما له أثر إيجابي في رفع نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتشهد الأسواق أيضاً حالة ترقب لمنتدى جاكسون هول للفيدرالي الأميركي، وسط توقعات بعدم إعطاء رئيسه جيروم باول جدولاً زمنياً لتقليص برنامج شراء الأصول، في وقت لا يزال دلتا يؤثر على الاقتصاد.

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