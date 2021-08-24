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نمو كبير في أرباح الشركات المدرجة في سوق السعودية بقيادة أرامكو

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سوق السعودية

نمو كبير في أرباح الشركات المدرجة في سوق السعودية بقيادة أرامكو

العربية.نت

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قال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، إن نهاية موسم إعلان نتائج الشركات المدرجة في سوق السعودية أظهرت نمواً بمقدار 370% في الأرباح المسجلة كانت مساهمة أرامكو فيها نحو 72%.

وأوضح أن السوق حققت أرباحاً مجمعة بـ125 مليار ريال، 90 ملياراً منها من أرامكو بسبب تحسن أسعار النفط، إلى جانب حدوث قفزة في أرباح شركات أخرى في قطاعات البنوك والاتصالات والتجزئة التي استفادت أيضا من عودة الحياة إلى طبيعتها.

وتابع أن وتيرة النمو العالية أعطت انطباعاً جيداً عن السوق.

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