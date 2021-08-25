بعد الزخم.. هل تشهد أسواق المنطقة موجة تصحيح؟

قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري في معهد CISI الإمارات، إن سوق أبوظبي شهدت إقبالا وتركيزا واضحا من قبل المتداولين على الأسهم المدرجة فيها، لافتاً إلى الزخم الذي حدث في النصف الأول من العام والذي أدى إلى صعود قياسي في السوق جعلها الأفضل في المنطقة من حيث الارتفاعات والسيولة، حيث زادت قيم التداولات بنحو 620% على أساس سنوي.

وأضاف أن الأسواق، لاسيما سوقا أبوظبي والسعودية تشهد الآن فترة هدوء مع ميل إلى التصحيح، مشيراً إلى أن سوق دبي بحاجة إلى انتقاء مع وجود أسهم أقل من قيمتها العادلة قد لا تناسب المضاربين، لكنها تعتبر فرصة للمستثمرين على المديين المتوسط والطويل.