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كيف ستساهم المبادرات الضخمة في تحقيق أهداف السعودية التقنية؟

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السعودية

كيف ستساهم المبادرات الضخمة في تحقيق أهداف السعودية التقنية؟

العربية.نت

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قال عبدالله التمامي، الرئيس التنفيذي لشركة ميراك المالية، إن هدف السعودية تأهيل مبرمج من كل 100 شخص سعودي في حوالي 8 سنوات، هدف قريب المنال وباستطاعة المملكة تحقيق ما هو أكبر.

برر ذلك بالمبادرات الضخمة المعلنة ودخول شركات محلية وعالمية، قائلاً في مقابلة مع "العربية"، إن التعاون مع شركات عملاقة على مدى سنوات متواترة سيحدث فرقاً كبيراً، لتصبح المملكة ليس فقط مركزا إقليمياً بل عالمياً للتقنية والابتكار.

وأكد أنه ليس بالهدف السهل، لكن مع التغيرات والمبادرات والبرامج الضخمة سيصبح واقعاً.

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