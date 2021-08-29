كيف تتأثر سوقا الإمارات من تمديد ساعات التداول؟

قال وليد الخطيب مدير شريك في جلوبال لتداول الاسهم والسندات إن تمديد ساعات التداول في بورصتي الإمارات سيفيد سوق أبوظبي أكثر من دبي، نظرا لأن النشاط في سوق العاصمة كبير.

وأضاف أن سوق دبي لن يستفيد من مد ساعات التداول في الوقت الحالي، لكن سيكون لها تأثير لاحق في فترة اكسبو.

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وأشار إلى أن تخفيض العمولات لن يؤثر كثيرا في سوق أبوظبي لأن التداولات مرتفعة بالفعل وصعدت 30 ضعف عما كانت عليه في السابق وبالتالي فإن سبب التخفيض هو جذب مستثمرين أكثر وتحفيز المضاربات وتنشيط عمليات الإدراجات.