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300 مليار دولار لإنشاء البنية التحتية الجديدة بمشاريع رؤية 2030

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اقتصاد السعودية

300 مليار دولار لإنشاء البنية التحتية الجديدة بمشاريع رؤية 2030

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نتج عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 نحو تريليون دولار من المشاريع العقارية والبنية التحتية التي تم الإعلان عنها منذ عام 2016، وفقًا لدراسة أجرتها شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.

ومن المقرر أن يؤدي عدد وقيمة المشاريع الضخمة في جميع أنحاء البلاد إلى تحويل المشهد العقاري، ومستوى المعيشة، ونمط الحياة، وفقًا لـ Knight Frank.

وخُصص نحو 300 مليار دولار من إجمالي الإنفاق للبنية التحتية الجديدة، بما في ذلك شبكات سكك حديدية جديدة واسعة للركاب، ومطار جديد في الرياض بقيمة 147 مليار دولار والذي من المتوقع أن يكون قاعدة رئيسية لشركة طيران وطنية جديدة.

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