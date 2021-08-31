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البنوك الأميركية تغير خطط العودة إلى العمل بفعل متحور دلتا

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فيروس كورونا

البنوك الأميركية تغير خطط العودة إلى العمل بفعل متحور دلتا

دبي - العربية.نت

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يخطط سيتي غروب لرفع الطاقة الاستيعابية في مكاتبه في هونغ كونغ إلى أعلى مستوى منذ بداية أزمة كورونا، بحيث يعود كامل الموظفين قريبا.

وتتدافع العديد من البنوك الأميركية لتغيير خطط العودة إلى العمل بفعل متحور دلتا، إذ أظهر مسح لـ PwC أن 30٪ من المدراء التنفيذيين ينصحون بفرض اللقاحات على موظفي البنوك.

وفرض جي بي مورغان مجددا على موظفيه المطعمين وغير المطعمين ارتداء الكمامات، كما سيصبح فرض تلقي اللقاح شرطا لدخول الموظفين للمكاتب ابتداء من 13 سبتمبر.

وأجل ويلس فارغوWells Fargo عودة الموظفين إلى المكاتب من 7 سبتمبر إلى 4 أكتوبر. ويشترط غولدمان ساكس إظهار شهادة التطعيم لدخول أي شخص لمكاتب البنك ابتداء من 7 سبتمبر.

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