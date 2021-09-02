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بعد الموافقة على إعادة هيكلة NMC.. هذا وضع البنوك الدائنة

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بعد الموافقة على إعادة هيكلة NMC.. هذا وضع البنوك الدائنة

دبي - العربية.نت

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وافق دائنو مجموعة NMC على عرض المجموعة لإعادة الهيكلة، ما يسمح بالشركات التابعة لها بالخروج من الوصاية الإدارية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويصل عدد الشركات التابعة للمجموعة إلى 34 شركة، تم وضعها تحت الوصاية الإدارية بعد تعثر الشركة الأم بديون قيمتها 4 مليارات دولار.

وكانت أنشطة المجموعة في الإمارات وسلطنة عمان قد حققت إيرادات بـ 600 مليون دولار في النصف الأول من العام، وهو ما يزيد بـ 10% مقارنة بالخطة الموضوعة مسبقا لإدارة أعمال المجموعة.

وقال علي العدو مدير إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، إن بنك أبوظبي التجاري من أكبر البنوك المستفيدة من هذه الهيكلة.

وأضاف في حديثه للعربية أن الشركة قد حققت إيرادات بستمئة مليون دولار في النصف الأول من العام وهو ما يزيد بـ 10% مقارنة بالخطة الموضوعة مسبقا لإدارة أعمال المجموعة.

وأشار إلى أن دائني NMC منحوها تسهيلات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار.

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