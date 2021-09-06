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هل أسواق المنطقة قادرة على استيعاب موجة الطروحات الجديدة؟

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أسواق الخليج

هل أسواق المنطقة قادرة على استيعاب موجة الطروحات الجديدة؟

العربية.نت

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توقع وسيم جمعة، رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، أن تكون سوق السعودية وأسواق الإمارات قادرة على استيعاب الطروحات الجديدة مع توفر السيولة إلى جانب الرغبة في الاستثمار في القطاعات المستقبلية مواكبة للتطورات التي تشهدها الاقتصادات.

وأشار في مقابلة مع "العربية"، إلى أننا بدأنا الدخول في عصر الاقتصاد الجديد، لافتاً إلى أن "إس تي سي حلول" ستشكل قصة التحول الرقمي في المملكة، خاصة لناحية تكنولوجيا إنترنت الأشياء، فيما تشكل "أكوا باور" جزءًا من رؤية 2030 لجهة الاستدامة والتغير المناخي.

وأضاف أن "أدنوك للحفر"، التي أعلنت الشركة الأم أدنوك نيتها طرح حصة أقلية فيها بسوق أبوظبي، تتمتع بعوامل تدعم تدفق توزيعات أرباح قوية.

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