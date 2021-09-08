هل يسبق المركزي الأوروبي نظيره الأميركي في خفض الدعم؟

رجح ياسر الرواشدة رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، عدم قيام المركزي الأوروبي في اجتماعه المرتقب بتخفيض التحفيز قبل اتخاذ الفيدرالي الأميركي خطوة مماثلة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن المركزي الأوروبي قد يتحدث في اجتماعه عن الأجواء الاقتصادية الجيدة مع توسع حملات التلقيح وفتح السفر، وسيتم التركيز على النمو والتضخم الذي سجل قراءات مقبولة أوروبياً مقارنة بالأرقام التي يواجهها الفيدرالي.

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وأشار أيضاً إلى أن تطورات متحور دلتا والانتخابات الألمانية ستكون ضمن النقاشات الأساسية.