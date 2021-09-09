أبرز العوامل التي خلقت الزخم في أسواق الخليج

قال وائل عبد الرسول مسؤول الوساطة الدولية في المتحدة للأوراق المالية، إن أسواق المنطقة تمر بفترة إيجابية بعد تداعيات جائحة كورونا في الفترة الماضية، عازياً هذا الزخم إلى تحسن بعض القطاعات وبيئة الأعمال في المنطقة بشكل عام، في ظل استطاعة إدارات الشركات السيطرة على التكاليف مما أثر إيجابا على الأداء في الربعين الماضيين.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن الطروحات زادت في الأسواق خاصة السعودية وأبوظبي، وكان لها نتائج إيجابية حيث جذبت سيولة عالية مما رفع مستوى التفاؤل في الأسواق، إلى جانب الإجراءات التنظيمية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعامل آخر هو ارتفاع أسعار النفط.