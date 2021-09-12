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هل تغيرت نسب ملكية المساهمين الرئيسيين في "السعودي للاستثمار"؟

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سوق السعودية

هل تغيرت نسب ملكية المساهمين الرئيسيين في "السعودي للاستثمار"؟

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للاستثمار كابيتال، خالد الريس، إن نسبة الأسهم حرة التداول ارتفعت في البنك السعودي للاستثمار بنسبة 10% بعد بيعه لأسهم خزينة.

وأضاف الريس، الذي تولت شركته مستشار عملية الطرح، في حديثه لـ"العربية" أن البنك السعودي للاستثمار اشترى حصة المساهمين بـ 13.5 ريال للسهم، وقام ببيع الأسهم على شريحتين الأولى للأفراد بـ 13.5 ريال للسهم مقارنة بسعر السهم في السوق وقت الطرح عند 16.5 ريال إلى 17 ريال، والثانية للمؤسسات بـ 15.65 ريال للسهم بنسبة أقل من السعر السوقي بـ 4.5%.

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